Юлия Тимошенко: у Украины нет будущего, лишь перспектива бесправной колонии

Следует отменить закон, согласно которому перед назначением судьи должны быть избраны международным советом, а «президент, парламент и съезд судей лишь формально будут утверждать кадровые назначения», заявила Тимошенко.

Политик подчеркнула, что наблюдается экономическая стагнация, превращающая Украину в государство, у которого нет будущего. А статус страны приравнен к «бесправной колонии», ведь это первый случай в мире, когда формированием конституционного суда занимаются неизвестные международные игроки за пределами государства,