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Юлия Тимошенко: у Украины нет будущего, лишь перспектива бесправной колонии

15 января 2025 12:45
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала закон, согласно которому международным советам позволено выбирать судей конституционного суда в Украине, пишет РИА Новости.

Юлия Тимошенко: у Украины нет будущего, лишь перспектива бесправной колонии-1

Фото: Pinterest

Следует отменить закон, согласно которому перед назначением судьи должны быть избраны международным советом, а «президент, парламент и съезд судей лишь формально будут утверждать кадровые назначения», заявила Тимошенко.

Политик подчеркнула, что наблюдается экономическая стагнация, превращающая Украину в государство, у которого нет будущего. А статус страны приравнен к «бесправной колонии», ведь это первый случай в мире, когда формированием конституционного суда занимаются неизвестные международные игроки за пределами государства,

# Международная политика # Юлия Тимошенко

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