Соскин заявил, что Зеленский может скоро потерять пост президента Украины

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что из-за возможного импичмента президента США Джо Байдена украинский лидер Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» могут утратить власть, пишет РИА Новости.

Поводом для начала процедуры выдвижения импичмента могут стать скандалы с сыном Байдена, а сенат может не дать помощи Киеву. По мнению Соскина, это повлечет за собой отставку Зеленского и «слуг народа».

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорил о необходимости инициации импичмента Байдена в связи с его причастностью к коррупционным действиям. Такая форма проведения процедур расширит возможности законодательной власти США по сбору информации для расследования.