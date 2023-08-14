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Соскин заявил, что Зеленский может скоро потерять пост президента Украины

14 августа 2023 14:30
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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что из-за возможного импичмента президента США Джо Байдена украинский лидер Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» могут утратить власть, пишет РИА Новости.

Поводом для начала процедуры выдвижения импичмента могут стать скандалы с сыном Байдена, а сенат может не дать помощи Киеву. По мнению Соскина, это повлечет за собой отставку Зеленского и «слуг народа».

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорил о необходимости инициации импичмента Байдена в связи с его причастностью к коррупционным действиям. Такая форма проведения процедур расширит возможности законодательной власти США по сбору информации для расследования.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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