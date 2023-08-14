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Минэкономики ФРГ: Германии не стоит ожидать роста в промышленности в ближайшее время

14 августа 2023 13:35
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Новости Германии. Германии в ближайшее время не стоит ожидать роста в промышленности. Пессимистичный прогноз 14 августа опубликовало Министерство экономики ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики ФРГ: Германии не стоит ожидать роста в промышленности в ближайшее время-1

По его данным, в 2023 году продолжится падение ВВП. В основном из-за падения спроса на продукцию немецких предприятий на международном рынке, что тормозит развитие экспорта и промышленности. Удар по экономике наносит и высокая инфляция, и, как следствие, слабая покупательная способность среди безденежных потребителей. Для того чтобы исправить ситуацию, правительство должно срочно подготовить программу экономических реформ.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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