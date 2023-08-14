Евросоюз с начала СВО оказал помощь Украине на 20 млрд евро

Совокупная помощь Киеву с февраля 2022 года Евросоюзу обошлась в 20 млрд евро. Об этом проинформировал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

Помощь, оказанная Украине, включает в себя поставки военной техники отдельными странами-членами, а также финансирование из Европейского фонда мира, которое составило 5,6 млрд евро.

По информации Кильского института мировой экономики, ФРГ заняла лидирующие позиции среди европейских стран по части передачи вооружений Киеву. С начала СВО Германия направила Украине оружия на сумму около 7,5 млрд евро. Далее места распределились так: Польша, Нидерланды, Дания и Швеция. На военную помощь киевскому режиму эти страны потратили свыше 1 млрд евро.