Прямой эфир

21 человек погиб при сходе оползня на севере Индии

14 августа 2023 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Как минимум 21 человек погиб при сходе громадного оползня на севере Индии. Поток земли и камней снес несколько домов, большой участок железной дороги и накрыл древний храм, заполненный паломниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 человек погиб при сходе оползня на севере Индии-1

По словам властей, 22 человека числятся пропавшими без вести. На месте трагедии развернута масштабная поисково-спасательная операция. На помощь специалистам были направлены военные. Сход оползня спровоцировали дожди и таяние ледников в горах. Власти считают, что природные катаклизмы стали следствием глобального потепления.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Российский истребитель подняли для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
14 августа 2023 13:29

Российский истребитель подняли для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил об уходе в отставку
14 августа 2023 13:08

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил об уходе в отставку

В Москве прошла встреча министров обороны Беларуси и России
14 августа 2023 12:18

В Москве прошла встреча министров обороны Беларуси и России