21 человек погиб при сходе оползня на севере Индии

Новости Индии. Как минимум 21 человек погиб при сходе громадного оползня на севере Индии. Поток земли и камней снес несколько домов, большой участок железной дороги и накрыл древний храм, заполненный паломниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам властей, 22 человека числятся пропавшими без вести. На месте трагедии развернута масштабная поисково-спасательная операция. На помощь специалистам были направлены военные. Сход оползня спровоцировали дожди и таяние ледников в горах. Власти считают, что природные катаклизмы стали следствием глобального потепления.