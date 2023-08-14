21 человек погиб при сходе оползня на севере Индии

Новости Индии. Как минимум 21 человек погиб при сходе громадного оползня на севере Индии. Поток земли и камней снес несколько домов, большой участок железной дороги и накрыл древний храм, заполненный паломниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.