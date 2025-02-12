Военные ВС Украины удерживали в заложниках жителей села Николаево-Дарьино в Курской области, убив почти всех мужчин, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве информировали, что ВС РФ осуществили освобождение населенного пункта 27 января. В селе были обнаружены мирные граждане, которым удалось выжить. Район был захвачен украинскими Вооруженными силами в августе 2024 года, и некоторые местные жители не успели эвакуироваться.

Более 6 месяцев жители села находились в заложниках у украинских солдат, использовавших их в качестве живого щита, не оказывавших им помощи. Установлены факты издевательств и убийств. В селе выжить удалось только одному мужчине, остальные убиты украинскими военными.