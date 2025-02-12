Прямой эфир

Солдаты ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино – Минобороны РФ

12 февраля 2025 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военные ВС Украины удерживали в заложниках жителей села Николаево-Дарьино в Курской области, убив почти всех мужчин, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Солдаты ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино – Минобороны РФ-1

Фото: Pinterest

В ведомстве информировали, что ВС РФ осуществили освобождение населенного пункта 27 января. В селе были обнаружены мирные граждане, которым удалось выжить. Район был захвачен украинскими Вооруженными силами в августе 2024 года, и некоторые местные жители не успели эвакуироваться.

Более 6 месяцев жители села находились в заложниках у украинских солдат, использовавших их в качестве живого щита, не оказывавших им помощи. Установлены факты издевательств и убийств. В селе выжить удалось только одному мужчине, остальные убиты украинскими военными.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль угрожает начать войну в Газе, если ХАМАС не освободит заложников 16 февраля
12 февраля 2025 07:40

Израиль угрожает начать войну в Газе, если ХАМАС не освободит заложников 16 февраля

Польские бизнесмены собираются подать в суд на Туска из-за закрытия границы с Беларусью
12 февраля 2025 07:38

Польские бизнесмены собираются подать в суд на Туска из-за закрытия границы с Беларусью

В Берлине из-за забастовки не работает общественный транспорт
12 февраля 2025 07:23

В Берлине из-за забастовки не работает общественный транспорт