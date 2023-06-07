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Солдаты НАТО столкнулись с нехваткой оружия в Латвии

07 июня 2023 08:26
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Военнослужащие канадского контингента НАТО, размещенного в Латвии, столкнулись с нехваткой вооружения и снаряжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солдаты НАТО столкнулись с нехваткой оружия в Латвии-1

Как выяснилось, у них нет современного противотанкового оружия, систем ПВО ближнего радиуса действия. В Минобороны Канады заявили, что собираются купить необходимое. Однако отметили, что новое вооружение солдаты увидят не раньше будущего года. А пока им предстоит за свои деньги приобрести даже каски и бронежилеты.

# НАТО # Фотофакт

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