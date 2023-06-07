Солдаты НАТО столкнулись с нехваткой оружия в Латвии

Как выяснилось, у них нет современного противотанкового оружия, систем ПВО ближнего радиуса действия. В Минобороны Канады заявили, что собираются купить необходимое. Однако отметили, что новое вооружение солдаты увидят не раньше будущего года. А пока им предстоит за свои деньги приобрести даже каски и бронежилеты.