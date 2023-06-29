Солдат ВСУ рассказал, как сдался в плен ВС РФ от безысходности

Украинский военнослужащий Денис Сосницкий сообщил, что он и его группа попали в затруднительное положение, после чего он решился сдаться в плен российским военным, чтобы спасти собственную жизнь, сообщает РИА Новости.

Сосницкий отметил, что их окружили военнослужащие России и прижали в угол. Далее была брошена граната, которая ранила одного из бойцов ВСУ. После этого военнослужащие Украины приняли решение сдаться, так как понимали, что в ином варианте они станут «грузом 200».

Также Сосницкий рассказал о своих впечатлениях во время службы в рядах ВС Украины, в частности о том, что после второй атаки он получил контузию и попал в плен. Кроме этого, он поведал, что его отправили на обучение в испанский город Толедо, где украинского солдата тренировали разнообразным навыкам.

Другой плененный военнослужащий ВСУ Андрей Тарасюк сказал, что у их роты не было оружия, а его удивило отношение российских военных к ним. Он отметил, что войска РФ обеспечивают пленных едой, банными процедурами, а также «вовремя кладут спать».