Люди в Южной Корее стали моложе из-за отказа от традиционной системы летоисчисления

Южная Корея со среды, 28 июня, официально вводит международную процедуру подсчета возраста, пишет РИА Новости.

Поправки к Закону о гражданском праве и Общему закону о государственном управлении, утвержденные парламентом в минувшем декабре, предусматривают установление унифицированного стандарта для определения возраста по дате рождения. Новая модель уменьшит социальную нагрузку, возникающую при использовании нескольких систем подсчета возраста. Но несмотря на принятие новой системы, государство по-прежнему придерживается ограничений на покупку табака и алкоголя для лиц младше 19 лет.

В настоящее время в Южной Корее применяются три возрастные системы исчисления. Самая распространенная – так называемое «корейское летоисчисление», при котором человеку в день его рождения уже исполняется 1 год, так как учитывается гестационный возраст. Еще один дополнительный год прибавляется в каждый Новый год. В итоге люди, родившиеся в середине или конце года, «стареют» на год вперед и до своего реального дня рождения фактически должны прибавить к своему возрасту два года по международной системе.

Существующая практика применения трех различных систем подсчета возраста в Южной Корее приводила к путанице и ненужным расходам. Внедрение единой системы подсчета возраста было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля.