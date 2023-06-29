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29 июня во французском Нантере пройдёт «молчаливый марш»

29 июня 2023 07:50
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Новости Франции. Беспорядки во французском Нантере – это пригород к западу от Парижа – продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие с фейерверками атакуют полицию, попутно переворачивая и поджигая автомобили. Правоохранители обороняются слезоточивым газом.

29 июня во французском Нантере пройдёт «молчаливый марш»-1

Протесты начались во вторник, 27 июня, тогда полицейские застрелили 17-летнего подростка. Как утверждается, он отказался выполнять их требования. Сегодня днем, 29 июня, в Нантере обещают провести «молчаливый марш», который в социальных сетях анонсировала мать подростка.

А минувшей ночью во французском Френе, где также идут протесты, неизвестные пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить заключенных. Они обстреляли здание фейерверками, попытались проникнуть внутрь, но были остановлены полицейским спецназом.

# Протесты # Фотофакт

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