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СК РФ возбудил уголовные дела против 160 наёмников из 33 стран, воюющих на стороне ВСУ

29 июня 2023 08:13
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Следственным комитетом РФ заведены уголовные дела против 160 наёмных бойцов из 33 государств, которые воюют на стороне Украины, информирует РИА Новости.

В СК РФ сообщают, что во взаимодействии с российским оборонным ведомством и другими службами собраны доказательства участия наемных бойцов из Грузии, Штатов, Латвии, Швеции и других стран. Ведется уголовное расследование.

В мае текущего года Следственный комитет России сообщал, что свыше 2 тыс. иностранцев из 71 страны воюют против РФ на стороне Украины.

# Международная политика

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