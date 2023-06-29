СК РФ возбудил уголовные дела против 160 наёмников из 33 стран, воюющих на стороне ВСУ

Следственным комитетом РФ заведены уголовные дела против 160 наёмных бойцов из 33 государств, которые воюют на стороне Украины, информирует РИА Новости.

В СК РФ сообщают, что во взаимодействии с российским оборонным ведомством и другими службами собраны доказательства участия наемных бойцов из Грузии, Штатов, Латвии, Швеции и других стран. Ведется уголовное расследование.

В мае текущего года Следственный комитет России сообщал, что свыше 2 тыс. иностранцев из 71 страны воюют против РФ на стороне Украины.