Сократили объёмы прокачки через газопровод «Ямал-Европа». Цена на газ побила исторический рекорд

Стоимость газа в Европе продолжает бить исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение дня цена за тысячу кубометров дошла до 2 150 долларов. Не исключено, что и это не предел.

Катализатором такого скачка цен могло стать сокращение объемов прокачки через газопровод «Ямал-Европа». «Газпром» не стал резервировать на 21 декабря мощности ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии и продолжает снижать бронирование мощностей для транзита через Польшу. В итоге с восьми часов утра поставки газа из польского участка в Германию прекратились, а спустя час начался реверс.