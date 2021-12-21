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Сократили объёмы прокачки через газопровод «Ямал-Европа». Цена на газ побила исторический рекорд

21 декабря 2021 18:28
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Стоимость газа в Европе продолжает бить исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение дня цена за тысячу кубометров дошла до 2 150 долларов. Не исключено, что и это не предел.  

Сократили объёмы прокачки через газопровод «Ямал-Европа». Цена на газ побила исторический рекорд-1

Катализатором такого скачка цен могло стать сокращение объемов прокачки через газопровод «Ямал-Европа». «Газпром» не стал резервировать на 21 декабря мощности ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии и продолжает снижать бронирование мощностей для транзита через Польшу. В итоге с восьми часов утра поставки газа из польского участка в Германию прекратились, а спустя час начался реверс.  

Сократили объёмы прокачки через газопровод «Ямал-Европа». Цена на газ побила исторический рекорд-4

Напомним, долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по «Ямал-Европе» истек в 2020 году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.  

# Газ # Фотофакт

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