Продукция около 140 литовских компаний застряла в китайских портах

Новости Литвы. Литовские товары на десятки миллионов евро буквально гниют в китайских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убытков все больше, грузы по документам найти нельзя, поскольку Китай просто вычеркнул Литву из таможенных реестров. Причина – попытки Вильнюса угодить Вашингтону, поддерживая американскую риторику по вопросам независимости Тайваня и якобы нарушения Китаем прав уйгуров. Порядка 140 литовских компаний в шаге от потери продукции на 40 миллионов евро. И винят они в этом именно свое правительство, а не Китай. И самое время вспомнить, как 2 литовских министра подали в отставку из-за скандала с транзитом белорусского калия.