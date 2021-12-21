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Продукция около 140 литовских компаний застряла в китайских портах

21 декабря 2021 16:56
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Новости Литвы. Литовские товары на десятки миллионов евро буквально гниют в китайских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продукция около 140 литовских компаний застряла в китайских портах-1

Убытков все больше, грузы по документам найти нельзя, поскольку Китай просто вычеркнул Литву из таможенных реестров. Причина – попытки Вильнюса угодить Вашингтону, поддерживая американскую риторику по вопросам независимости Тайваня и якобы нарушения Китаем прав уйгуров. Порядка 140 литовских компаний в шаге от потери продукции на 40 миллионов евро. И винят они в этом именно свое правительство, а не Китай. И самое время вспомнить, как 2 литовских министра подали в отставку из-за скандала с транзитом белорусского калия.  

Больше новостей экономики за 21 декабря читайте здесь.      

# Международная политика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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