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Турецкая лира укрепилась в 1,5 раза за сутки после рекордного падения

21 декабря 2021 16:47
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Новости Турции. И к теме, которая последние недели в топе информповодов: турецкая лира укрепилась в 1,5 раза за сутки после рекордного падения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Турецкая лира укрепилась в 1,5 раза за сутки после рекордного падения-1

До 11-12 лир за доллар, накануне это значение было 18 и 4 лиры. На прошлой неделе Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14 % с 15, что вызвало резкое падение валюты. Временно была остановлена и работа биржи Стамбула.  

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# Валюта # Кристина Сущеня # Фотофакт

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