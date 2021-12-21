В знак солидарности. Латвия приостановила транзит белорусских калийных удобрений

Латвия приостановила транзит белорусских калийных удобрений. Как заявили в МИД страны, решение принято в знак солидарности с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрет будет действовать как минимум до 15 января 2022 года. Почему выбран именно этот срок и что за это время должно измениться в вопросе транзита, во внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

Латвия не пустила в страну 383 тонны нефтепродуктов из Беларуси. Груз сочли санкционным, потому что, как выяснилось, у латвийской стороны не оказалось данных о сделке. А пока идет разбирательство, Рига продолжает покупку и транзит нефтепродуктов по контрактам, которые были заключены до 21 июня. Возможно, это связано и с тем, что возрос транзит белорусских товаров через соседнюю Эстонию.

Таллин не захотел в знак солидарности с Прибалтийскими странами терять большие деньги. С начала 2021 года он нарастил транзит более чем в четыре раза и заработал 522 миллиона евро. И там не видят в перевозке товаров из Беларуси нарушения режима санкций.