В Германии призвали к роспуску НАТО ради сохранения мира и стабильности

Новости Германии. В Германии призвали к роспуску НАТО. Для сохранения мира и стабильности Европе нужно выстроить систему коллективной безопасности, об этом заявила немецкий депутат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее мнению, Европейский союз должен начать проводить более независимую политику и перестать жертвовать интересами европейских государств в угоду Вашингтону. Для этого необходимо начать разоружение и сотрудничество с другими странами. Как отметила евродепутат, НАТО вовсе не оборонительный союз, а крупнейшая военная машина в мире. Это доказывают многочисленные войны, развязанные Альянсом под руководством США. Кроме того, уже много лет НАТО преследует экономические и геополитические интересы, достижение которых и осуществляется за счет других стран.