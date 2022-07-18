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В Германии призвали к роспуску НАТО ради сохранения мира и стабильности

18 июля 2022 12:32
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Новости Германии. В Германии призвали к роспуску НАТО. Для сохранения мира и стабильности Европе нужно выстроить систему коллективной безопасности, об этом заявила немецкий депутат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии призвали к роспуску НАТО ради сохранения мира и стабильности-1

По ее мнению, Европейский союз должен начать проводить более независимую политику и перестать жертвовать интересами европейских государств в угоду Вашингтону. Для этого необходимо начать разоружение и сотрудничество с другими странами. Как отметила евродепутат, НАТО вовсе не оборонительный союз, а крупнейшая военная машина в мире. Это доказывают многочисленные войны, развязанные Альянсом под руководством США. Кроме того, уже много лет НАТО преследует экономические и геополитические интересы, достижение которых и осуществляется за счет других стран.  

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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