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Британские СМИ после второго раунда дебатов пестрят заголовками «Прощай, Джонсон»

18 июля 2022 13:02
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Новости Великобритании. «Прощай, Джонсон». Такими заголовками пестрят британские СМИ после второго раунда дебатов на пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британские СМИ после второго раунда дебатов пестрят заголовками «Прощай, Джонсон»-1

Кандидаты, будто сговорившись, нанесли последний удар по Джонсону. В ходе теледебатов выяснилось, что бывший премьер может забыть о политической карьере. Никто из кандидатов так и не выразил готовность предложить Джонсону место в кабмине.  

# Международная политика # Борис Джонсон # Новости Великобритании # Фотофакт

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