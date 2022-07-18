Британские СМИ после второго раунда дебатов пестрят заголовками «Прощай, Джонсон»

Новости Великобритании. «Прощай, Джонсон». Такими заголовками пестрят британские СМИ после второго раунда дебатов на пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидаты, будто сговорившись, нанесли последний удар по Джонсону. В ходе теледебатов выяснилось, что бывший премьер может забыть о политической карьере. Никто из кандидатов так и не выразил готовность предложить Джонсону место в кабмине.