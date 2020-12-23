Новые подробности стрельбы во Франции. Мужчина, который убил трёх полицейских, найден мёртвым

Подозреваемый, убивший трех полицейских и ранивший еще одного, найден мертвым. Обстоятельства его смерти пока не разглашаются.

Новости Франции. Новые подробности стрельбы во Франции сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, когда те прибыли на вызов, связанный с домашним насилием, и попытались помочь спуститься с крыши напуганной женщине. Затем на место прибыло подкрепление.

Стрельба во Франции. 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, есть погибшие