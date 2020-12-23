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Новые подробности стрельбы во Франции. Мужчина, который убил трёх полицейских, найден мёртвым

23 декабря 2020 11:31
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Новости Франции. Новые подробности стрельбы во Франции сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подозреваемый, убивший трех полицейских и ранивший еще одного, найден мертвым. Обстоятельства его смерти пока не разглашаются.  

Новые подробности стрельбы во Франции. Мужчина, который убил трёх полицейских, найден мёртвым-1

Напомним, 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, когда те прибыли на вызов, связанный с домашним насилием, и попытались помочь спуститься с крыши напуганной женщине. Затем на место прибыло подкрепление.  

Стрельба во Франции. 48-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям, есть погибшие

Новые подробности стрельбы во Франции. Мужчина, который убил трёх полицейских, найден мёртвым-4

Увидев полицию, подозреваемый поджег дом и вновь открыл стрельбу. Женщину удалось спасти. Спецоперация по поимке подозреваемого длилась несколько часов.  

# Стрельба # Фотофакт

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