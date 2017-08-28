Соцсети покорил пес, запасающий еду во время урагана в Техасе

На фото, которое опубликовала на своей странице в Facebook жительница небольшого города Синтон, пес в зубах тащит огромную упаковку собачьего корма.

Новости США. Фотография хозяйственной собаки во время урагана в американском штате США стала популярной в сети.

Из сообщения женщины было понятно, что пса зовут Отис. Пес потерялся в пятницу утром во время урагана и наводнения, его поиски ни к чему не привели. Однако на следующий день с крыльца пропал пакет с собачьей едой. Когда домашний любимец тащил по улице съестные припасы, его и сфотографировали.

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Снимок очень быстро стал вирусным в сети. Пост набрал 16 тысяч лайков, более 34 тысяч репостов и около 3 тысяч комментариев. Пользователи отмечали, что Отис совершил «хорошую работу» и что «собака очень умная». В комментариях под постом даже писали, что собака нашла хозяина и в доказательство прикрепляли фото.

Собака была доставлена к хозяину и вернулась домой.

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