Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий

Новости США. На тихоокеанское побережье Техаса обрушился «Харви» – это самый мощный ураган со времен «Катрины», унесшей в 2005 году жизни свыше 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимальная скорость «Харви» достигает 210 километров в час.

Такая сила с легкостью валит деревья и столбы линий электропередачи. Без света остались уже более 200 тысяч жителей Техаса. Есть пострадавшие.