Ледяные сугробы, разбитые стекла и поваленные деревья: шторм испанском Градо

Новости Испании. На испанский город Градо обрушился сильный шторм. Бушевал он всего несколько часов, однако его последствия доставили местным жителям много неприятностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах повсюду лежат поваленные деревья (некоторые из них упали на здания и повредили крыши).

Из-за подтоплений нарушено автомобильное сообщение. Градом поразбивало стекла машин, у домов выросли ледяные сугробы. Сейчас спасатели вместе с добровольцами занимаются ликвидацией последствий непогоды.