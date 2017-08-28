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Ледяные сугробы, разбитые стекла и поваленные деревья: шторм испанском Градо

28 августа 2017 15:48
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Новости Испании. На испанский город Градо обрушился сильный шторм. Бушевал он всего несколько часов, однако его последствия доставили местным жителям много неприятностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах повсюду лежат поваленные деревья (некоторые из них упали на здания и повредили крыши).

Из-за подтоплений нарушено автомобильное сообщение. Градом поразбивало стекла машин, у домов выросли ледяные сугробы. Сейчас спасатели вместе с добровольцами занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Ледяные сугробы, разбитые стекла и поваленные деревья: шторм испанском Градо -1

# Фотофакт # Погода

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