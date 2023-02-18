В Москве -2°C, в Мадриде +19°С. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 февраля

В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +12 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также дождливо, температура воздуха при этом составит +7 °C. А в Риме до +16 °C, погода ожидается преимущественно пасмурная, с осадками в виде дождя. А в Мадриде ясно и до +19 °C.

В столице Болгарии будет облачно с прояснениями, там воздух прогреется до +14 °C. В Анкаре до +12 °C, погода ожидается также преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах ясно и до +18 °C.

В Риге обещают всего +1 °C и значительные осадки в виде снега. Такая же погода и температурный показатель ожидают жителей Вильнюса. Жителей Варшавы тем временем порадует ясная с переменной облачностью погода, воздух прогреется до +4 °C. Близится весенняя погода? Ждать ли белорусам потепления или зима еще удивит? Читайте здесь.