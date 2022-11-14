Соцопрос: 40% поляков боятся, что не смогут погасить кредиты

Новости Польши. Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной проблемой, которая их беспокоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса.

Больше всего в будущем не уверена молодежь. 40 % жителей боятся, что не смогут погасить кредиты. Согласно последним данным, представленным главным статуправлением Польши, инфляция в октябре вплотную приблизилась к 18 %, за последний месяц цены выросли почти на 2 %.