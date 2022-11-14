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Соцопрос: 40% поляков боятся, что не смогут погасить кредиты

14 ноября 2022 13:40
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Новости Польши. Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной проблемой, которая их беспокоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса.  

Соцопрос: 40% поляков боятся, что не смогут погасить кредиты-1

Больше всего в будущем не уверена молодежь. 40 % жителей боятся, что не смогут погасить кредиты. Согласно последним данным, представленным главным статуправлением Польши, инфляция в октябре вплотную приблизилась к 18 %, за последний месяц цены выросли почти на 2 %.  

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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