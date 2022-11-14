40% европейцев из-за падения уровня жизни ищут вторую работу

Около 30 % опрошенных признались, что стали пропускать прием пищи, еще 40 % сказали, что из-за падения уровня жизни активно ищут вторую работу. Более 60 % опрошенных европейцев стали меньше тратить на поездки и около 50 на отопление. Отмечается, что во многих европейских странах снизилась покупательная способность. Лидером по этому показателю стала Греция. Далее за ней следуют Франция, Италия и Германия.