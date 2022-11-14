Прямой эфир

40% европейцев из-за падения уровня жизни ищут вторую работу

14 ноября 2022 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 80 % европейцев вынуждены сократить расходы. Международный исследовательский институт провел опрос, результаты которого опубликовала газета The Guardian, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40% европейцев из-за падения уровня жизни ищут вторую работу-1

Около 30 % опрошенных признались, что стали пропускать прием пищи, еще 40 % сказали, что из-за падения уровня жизни активно ищут вторую работу. Более 60 % опрошенных европейцев стали меньше тратить на поездки и около 50 на отопление. Отмечается, что во многих европейских странах снизилась покупательная способность. Лидером по этому показателю стала Греция. Далее за ней следуют Франция, Италия и Германия.

# Социологический опрос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике прошла многотысячная акция протеста против избирательной реформы
14 ноября 2022 10:39

В Мексике прошла многотысячная акция протеста против избирательной реформы

В Турции задержаны 46 подозреваемых в причастности к теракту
14 ноября 2022 10:38

В Турции задержаны 46 подозреваемых в причастности к теракту

Уже завтра население Земли может достигнуть 8 миллиардов
14 ноября 2022 10:22

Уже завтра население Земли может достигнуть 8 миллиардов