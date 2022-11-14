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В Мексике прошла многотысячная акция протеста против избирательной реформы

14 ноября 2022 10:39
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Новости Мексики. В Мехико прошла многотысячная акция протеста против решения президента изменить избирательную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике прошла многотысячная акция протеста против избирательной реформы-1

Реформа предполагает сокращение число членов Палаты депутатов Конгресса с 500 до 300, а сенаторов – с 128 до 96. А число советников Национального избирательного института предлагается уменьшить с 11 до 7. И выбирать их по итогам открытого голосования граждан. В организации протестов власти обвинили оппозицию, так как она опасается, что реформа позволит сократить финансирование политических партий и помешает им идти на выборы.

# Акции протеста # Новости Мексики # Фотофакт

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