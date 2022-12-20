Социолог: Германия может превратиться в государство нищих

Новости Германии. Германия находится на пути к превращению в «государство нищих», с таким предупреждением в интервью журналу Focus выступил известный немецкий социолог Ульрих Шнайдер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремительный скачок цен на энергоносители и падение уровня жизни грозят развалом общества, что может иметь драматические последствия для ФРГ. Немцы стремительно беднеют, снизилась покупательская способность, многие едва сводят концы с концами. При этом Шнайдер раскритиковал правительство, обвинив его в том, что люди со средним и высоким доходом выигрывают от мер поддержки, в то время как беднейшие слои населения остаются в беде.