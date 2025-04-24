Игорь Сергеенко отправится в Ватикан на похороны Папы Франциска

По поручению Александра Лукашенко председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко поедет в Ватикан на похороны Папы Франциска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости.

В белорусскую делегацию также войдут посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах в Италии. Похороны папы Франциска состоятся 26 апреля. Сейчас гроб с телом установлен в центральной части собора Святого Петра. Проходит публичное прощание с понтификом, который скончался утром в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Да, это печально. Когда я вошла в церковь, я плакала. Знаете, это очень особенное событие, потому что я была здесь восемь лет назад. Я видела его в окне, а теперь здесь из-за его ухода.

Я была очень эмоциональна. Я не думала, что буду плакать, но когда я его увидела, я начала плакать.

Не ранее пятого мая должен пройти конклав, на котором выберут нового главу Римско-Католической церкви. Несмотря на прогнозы экспертов, все еще остается неизвестным пул главных претендентов на Святой Престол. Всего в списке – 20 человек.