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Собор Парижской Богоматери откроет свои двери для посетителей 7 декабря

02 декабря 2024 07:14
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Один из самых известных соборов в мире и визитная карточка Парижа Нотр-Дам готов к открытию после масштабной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году сильный пожар частично уничтожил архитектурную жемчужину.

Собор Парижской Богоматери откроет свои двери для посетителей 7 декабря-2

В ходе работ был полностью восстановлен обрушившийся шпиль базилики и воссоздан утерянный флюгер в виде галльского петуха – национального символа французов. Также заново отстроен неф и каркас, а интерьер собора был полностью обновлен. Внутри он приобрел совсем иные краски: каменные стены и своды были очищены от векового налета и приобрели светло-бежевый, а не серый оттенок. Официальное открытие Нотр-Дам пройдет 7-го декабря и, как ожидается, будет обставлено с большой помпой.

# Памятники # Новости Франции

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