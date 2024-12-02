Собор Парижской Богоматери откроет свои двери для посетителей 7 декабря

Один из самых известных соборов в мире и визитная карточка Парижа Нотр-Дам готов к открытию после масштабной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году сильный пожар частично уничтожил архитектурную жемчужину.

В ходе работ был полностью восстановлен обрушившийся шпиль базилики и воссоздан утерянный флюгер в виде галльского петуха – национального символа французов. Также заново отстроен неф и каркас, а интерьер собора был полностью обновлен. Внутри он приобрел совсем иные краски: каменные стены и своды были очищены от векового налета и приобрели светло-бежевый, а не серый оттенок. Официальное открытие Нотр-Дам пройдет 7-го декабря и, как ожидается, будет обставлено с большой помпой.