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Более 2 миллионов жителей сектора Газа рискуют погибнуть от голода и жажды

02 декабря 2024 07:11
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Более 2 миллионов жителей сектора Газа могут погибнуть от голода и жажды из-за постоянных атак ЦАХАЛа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 миллионов жителей сектора Газа рискуют погибнуть от голода и жажды-2

Израиль использует воду, еду и лекарства в качестве оружия против населения Анклава. Дети продолжают гибнуть от голода, многочисленные семьи недоедают и лишены самого необходимого для человеческого существования, а нехватка продовольствия уже достигла критического уровня. Ближневосточное агентство ООН уже обвинило Тель-Авив в использовании голода в качестве оружия против палестинского народа.

# Международная политика # Палестина-Израиль

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