Более 2 миллионов жителей сектора Газа рискуют погибнуть от голода и жажды

Более 2 миллионов жителей сектора Газа могут погибнуть от голода и жажды из-за постоянных атак ЦАХАЛа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль использует воду, еду и лекарства в качестве оружия против населения Анклава. Дети продолжают гибнуть от голода, многочисленные семьи недоедают и лишены самого необходимого для человеческого существования, а нехватка продовольствия уже достигла критического уровня. Ближневосточное агентство ООН уже обвинило Тель-Авив в использовании голода в качестве оружия против палестинского народа.