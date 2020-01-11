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В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек

11 января 2020 13:40
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Новости Бразилии. Зарегистрирован один случай летального исхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек-1

Первые пациенты обратились к медикам с жалобами на расстройства пищеварения, тошноту и боли в животе. На протяжении трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность с лицевым параличом, частичной или полной потерей зрения.

В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек-4

Врачи выясняют возможные причины заболевания. В качестве основных версий рассматриваются отравление или инфекция.

# Заболевания # Фотофакт

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