В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание. Госпитализированы около 10 человек

Новости Бразилии. Зарегистрирован один случай летального исхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Зарегистрирован один случай летального исхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые пациенты обратились к медикам с жалобами на расстройства пищеварения, тошноту и боли в животе. На протяжении трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность с лицевым параличом, частичной или полной потерей зрения.
Врачи выясняют возможные причины заболевания. В качестве основных версий рассматриваются отравление или инфекция.