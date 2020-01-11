Хорватия впервые заступила на пост временного председателя в ЕС

Новости Хорватии. Мандат предполагает, что глава правительства этого балканского государства будет вести заседания Евросовета в Брюсселе и в Люксембурге, а также проводить неформальные встречи министров стран ЕС в Загребе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.