Хорватия впервые заступила на пост временного председателя в ЕС
Новости Хорватии. Мандат предполагает, что глава правительства этого балканского государства будет вести заседания Евросовета в Брюсселе и в Люксембурге, а также проводить неформальные встречи министров стран ЕС в Загребе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что Хорватия планирует организовать несколько международных конференций. В частности, посвященные развитию отношений Евросоюза и западнобалканских стран.
Хорватия занимает пост временного председателя в ЕС впервые. Мандат будет действовать до 30 июня, когда на этом посту балканское государство сменит Германия.