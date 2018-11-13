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Собачьи упряжки официально признали видом транспорта в Дании

13 ноября 2018 09:53
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Новости Дании. Решение было принято Министерством транспорта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собачьи упряжки официально признали видом транспорта в Дании-1

Таким образом, с 1 января 2019 года датчане смогут ездить в упряжках по городским дорогам и рядом с ними.

Собачьи упряжки официально признали видом транспорта в Дании-4

Ранее это было разрешено лишь в специально отведенных местах. Такой способ передвижения традиция для местных жителей.

Собачьи упряжки официально признали видом транспорта в Дании-7

В стране существует клуб, участники которого тренируют собак и устраивают совместные выезды.

# Домашние животные # Фотофакт

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