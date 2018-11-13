Собачьи упряжки официально признали видом транспорта в Дании

Новости Дании. Решение было принято Министерством транспорта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, с 1 января 2019 года датчане смогут ездить в упряжках по городским дорогам и рядом с ними.

Ранее это было разрешено лишь в специально отведенных местах. Такой способ передвижения традиция для местных жителей.