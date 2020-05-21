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Со скоростью до 265 км/час. Из-за циклона в Индии и Бангладеш разрушены тысячи домов, погибли более 20 человек

21 мая 2020 12:21
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Новости Индии. Жертвами циклона «Амфан», который обрушился на Восточную Индию и Бангладеш, стали свыше 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со скоростью до 265 км/час. Из-за циклона в Индии и Бангладеш разрушены тысячи домов, погибли более 20 человек-1

Со скоростью до 265 км/час. Из-за циклона в Индии и Бангладеш разрушены тысячи домов, погибли более 20 человек-3

В результате разгула стихии частично или полностью разрушены тысячи домов, вырваны с корнем десятки деревьев.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Западной Бенгалии. Индийский штат принял на себя главный удар стихии. В эвакуационных центрах находятся сотни тысяч граждан. В регионах нарушена подача электричества.

Со скоростью до 265 км/час. Из-за циклона в Индии и Бангладеш разрушены тысячи домов, погибли более 20 человек-6

Со скоростью до 265 км/час. Из-за циклона в Индии и Бангладеш разрушены тысячи домов, погибли более 20 человек-8

Максимальная скорость ветра «Амфана» достигала 265 км/час. Этот шторм уже назвали самым мощным за последние десятилетия.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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