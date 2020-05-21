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Сербия возобновляет авиасообщение спустя два месяца ограничений

21 мая 2020 11:39
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Новости мира. Мир продолжается возвращаться к привычной жизни в условиях пандемии. Так, Сербия спустя два месяца ограничений возобновляет авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 21 мая в аэропорту Белгорода запланировано 12 международных рейсов: в Цюрих, Абу-Даби и Франкфурт.

Сербия возобновляет авиасообщение спустя два месяца ограничений-1

При этом пассажиры все еще должны соблюдать ряд мер, среди которых масочный режим и дезинфекция обуви. А по прилету в Сербию иностранцам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 3 дня до рейса.

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Сербия возобновляет авиасообщение спустя два месяца ограничений-4

Между тем, в Израиле 27 мая откроются рестораны, кафе и клубы. На входе в заведение посетители будут обязаны подписать декларацию о своем здоровье. Власти заверяют, что для безопасности людей предприняты все необходимые меры.

# Коронавирус # Фотофакт

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