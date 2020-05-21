Сербия возобновляет авиасообщение спустя два месяца ограничений
Новости мира. Мир продолжается возвращаться к привычной жизни в условиях пандемии. Так, Сербия спустя два месяца ограничений возобновляет авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 21 мая в аэропорту Белгорода запланировано 12 международных рейсов: в Цюрих, Абу-Даби и Франкфурт.
При этом пассажиры все еще должны соблюдать ряд мер, среди которых масочный режим и дезинфекция обуви. А по прилету в Сербию иностранцам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 3 дня до рейса.
Остров Бали планируют открыть для туристов в октябре
Между тем, в Израиле 27 мая откроются рестораны, кафе и клубы. На входе в заведение посетители будут обязаны подписать декларацию о своем здоровье. Власти заверяют, что для безопасности людей предприняты все необходимые меры.