Сербия возобновляет авиасообщение спустя два месяца ограничений

Новости мира. Мир продолжается возвращаться к привычной жизни в условиях пандемии. Так, Сербия спустя два месяца ограничений возобновляет авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 21 мая в аэропорту Белгорода запланировано 12 международных рейсов: в Цюрих, Абу-Даби и Франкфурт.

При этом пассажиры все еще должны соблюдать ряд мер, среди которых масочный режим и дезинфекция обуви. А по прилету в Сербию иностранцам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 3 дня до рейса. Остров Бали планируют открыть для туристов в октябре