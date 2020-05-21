Свои действия транслировал в соцсеть. 20-летний парень устроил стрельбу в Аризоне

Новости США. Стрельба в американском штате Аризона: пострадали 3 человека, один из них – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Стрельба в американском штате Аризона: пострадали 3 человека, один из них – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям в торговом центре города Глендейл. Происходящее злоумышленник транслировал в социальную сеть.
По предварительной информации, стрелку 20 лет. Сейчас он находится под арестом. Мотивы действий злоумышленника и обстоятельства происшествия выясняются.