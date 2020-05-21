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Свои действия транслировал в соцсеть. 20-летний парень устроил стрельбу в Аризоне

21 мая 2020 11:50
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Новости США. Стрельба в американском штате Аризона: пострадали 3 человека, один из них – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои действия транслировал в соцсеть. 20-летний парень устроил стрельбу в Аризоне-1

Вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям в торговом центре города Глендейл. Происходящее злоумышленник транслировал в социальную сеть.

Свои действия транслировал в соцсеть. 20-летний парень устроил стрельбу в Аризоне-4

По предварительной информации, стрелку 20 лет. Сейчас он находится под арестом. Мотивы действий злоумышленника и обстоятельства происшествия выясняются.

# Стрельба в США # Фотофакт

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