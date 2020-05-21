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В Болгарии разрешат групповые занятия спортом в помещении, заработали театры, музеи и ТЦ

21 мая 2020 08:00
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Новости мира. Мир стремительно возвращается к привычной жизни. Так, с 22 мая в Болгарии разрешат проводить групповые занятия спортом в помещении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии разрешат групповые занятия спортом в помещении, заработали театры, музеи и ТЦ-1

Карантинные ограничения в стране постепенно отменяются. Уже работают театры, музеи и торговые центры. При этом гражданам все еще необходимо соблюдать ряд мер, среди которых и социальная дистанция.

В Украине введенные ограничения будут смягчаться постепенно в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Такой адаптивный режим продлится до 22 июня.

В Болгарии разрешат групповые занятия спортом в помещении, заработали театры, музеи и ТЦ-4

Одновременно с этим 22 мая в стране начнется второй этап смягчения мер. Возобновит работу наземный городской общественный транспорт.

# Коронавирус # Фотофакт

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