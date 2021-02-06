Прямой эфир

Мужчина угрожал самоубийством в метро в Москве. Что с ним произошло дальше?

06 февраля 2021 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. ЧП в московском метро: мужчина с ножом заблокировал вход на станцию «Алма-Атинская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел около половины восьмого утра.

Мужчина угрожал самоубийством в метро в Москве. Что с ним произошло дальше?-1

В вестибюле появился полуобнаженный человек, державший нож у собственного горла.

Мужчина угрожал самоубийством в метро в Москве. Что с ним произошло дальше?-4

Охране удалось его заблокировать в районе касс перед турникетами, один из входов на станцию был перекрыт.

Мужчина угрожал самоубийством в метро в Москве. Что с ним произошло дальше?-7

Через некоторое время неадекватного пассажира удалось задержать.

Мужчина угрожал самоубийством в метро в Москве. Что с ним произошло дальше?-10

В настоящее время ему оказывается психологическая помощь. В результате ЧП никто не пострадал.

# Самоубийство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Греции протестуют против реформы высшего образования. Акции протеста жестоко разогнали
05 февраля 2021 20:26

В Греции протестуют против реформы высшего образования. Акции протеста жестоко разогнали

Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу
05 февраля 2021 20:23

Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу

В Украине из-за непогоды без света остались почти 200 населённых пунктов
05 февраля 2021 12:11

В Украине из-за непогоды без света остались почти 200 населённых пунктов