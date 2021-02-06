Мужчина угрожал самоубийством в метро в Москве. Что с ним произошло дальше?

Новости России. ЧП в московском метро: мужчина с ножом заблокировал вход на станцию «Алма-Атинская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел около половины восьмого утра.
Новости России. ЧП в московском метро: мужчина с ножом заблокировал вход на станцию «Алма-Атинская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел около половины восьмого утра.
В вестибюле появился полуобнаженный человек, державший нож у собственного горла.
Охране удалось его заблокировать в районе касс перед турникетами, один из входов на станцию был перекрыт.
Через некоторое время неадекватного пассажира удалось задержать.
В настоящее время ему оказывается психологическая помощь. В результате ЧП никто не пострадал.