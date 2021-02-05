В Греции протестуют против реформы высшего образования. Акции протеста жестоко разогнали

Новости Греции. Слезоточивый газ и задержания. Массовые акции протеста в Греции завершились жестким разгоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни студентов и преподавателей вышли на улицы нескольких городов страны, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предполагает создание специальной полиции в вузах. В Афинах демонстранты облили краской здание банка, а также забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью. Чтобы разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ. В Салониках подобная акция завершилась задержаниями.