Смягчение в Казахстане, новые ограничения в Польше. Обстановка по коронавирусу в мире

Смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 20 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 11 % уменьшилось и число инфицированных. В Казахстане с 1 марта будет смягчен карантин. Начнут работать цирки, детские развлекательные центры, а также разрешат проведение спортивных мероприятий.

А вот в Польше готовятся к новым ограничениям из-за резкого роста COVID-19. За 23 февраля в стране зарегистрировано в два раза больше случаев заражения, чем днем раньше. Стоит ожидать введения ограничений на работу торговых объектов, а также на проведение спортивных и культурных мероприятий.