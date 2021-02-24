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Смягчение в Казахстане, новые ограничения в Польше. Обстановка по коронавирусу в мире

24 февраля 2021 20:06
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Смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 20 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смягчение в Казахстане, новые ограничения в Польше. Обстановка по коронавирусу в мире -1

На 11 % уменьшилось и число инфицированных. В Казахстане с 1 марта будет смягчен карантин. Начнут работать цирки, детские развлекательные центры, а также разрешат проведение спортивных мероприятий.

Смягчение в Казахстане, новые ограничения в Польше. Обстановка по коронавирусу в мире -4

А вот в Польше готовятся к новым ограничениям из-за резкого роста COVID-19. За 23 февраля в стране зарегистрировано в два раза больше случаев заражения, чем днем раньше. Стоит ожидать введения ограничений на работу торговых объектов, а также на проведение спортивных и культурных мероприятий.

Смягчение в Казахстане, новые ограничения в Польше. Обстановка по коронавирусу в мире -7

Канцлер Ангела Меркель заявила о третьей волне заболевания в Германии.

В Чехии переполнены больницы. Местные СМИ говорят, что за последние семь дней страна стала худшей в мире по борьбе с коронавирусом.

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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