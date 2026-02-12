В Мадриде около 10 тысяч фермеров, а также сотни тракторов въехали на улицы центра испанской столицы в знак протеста против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению демонстрантов, все ведет к недобросовестной конкуренции и ставит под угрозу продовольственный суверенитет Испании. Ведь страна открывает рынок для более дешевой импортной продукции с низкими санитарными и экологическими стандартами.

Луис Гонсалес, фермер:

Это приведет к разорению сельского хозяйства. Думаю, об этом уже много раз говорили, но сколько бы раз это ни повторялось, остается верным, что это сильный удар по нам – по фермерам. И это затрагивает не только нас, но и всех потребителей. Хотим мы этого или нет. По сути, это и есть МЕРКОСУР: изобретение, призванное поднять южноамериканскую экономику и разрушить остальную Европу, разрушить ее сельское хозяйство.

Возмущение испанских фермеров вызывает и аграрная политика, которую проводит Брюссель. Это чрезмерная бюрократия, жесткие экологические законы, закупки сельхозпродукции ниже себестоимости. Заслуживает критики и план сокращения бюджета, предложенном Европейской комиссией для общей сельскохозяйственной политики.