СМИ стали известны результаты испытаний баллистической ракеты в КНДР

Новости Северной Кореи. Обстоятельства неудачных испытаний баллистической ракеты в КНДР стали известны СМИ со ссылкой на источник в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск, произведенный в апреле 2017 закончился... падением обломков на населенный пункт. Ракета среднего радиуса действия рухнула на промышленный район крупного города Токчхон. При этом в СМИ отмечают, что инцидент привел к значительным разрушениям.

О человеческих жертвах не сообщается. До этого ЧП и после Пхеньян провел несколько успешных испытаний баллистических ракет, в том числе с ядерным зарядом.