СМИ стали известны результаты испытаний баллистической ракеты в КНДР

Новости Северной Кореи. Обстоятельства неудачных испытаний баллистической ракеты в КНДР стали известны СМИ со ссылкой на источник в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Северной Кореи. Обстоятельства неудачных испытаний баллистической ракеты в КНДР стали известны СМИ со ссылкой на источник в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запуск, произведенный в апреле 2017 закончился... падением обломков на населенный пункт. Ракета среднего радиуса действия рухнула на промышленный район крупного города Токчхон. При этом в СМИ отмечают, что инцидент привел к значительным разрушениям.
О человеческих жертвах не сообщается. До этого ЧП и после Пхеньян провел несколько успешных испытаний баллистических ракет, в том числе с ядерным зарядом.
В мире эти запуски расценили как вызовы всему человечеству. А Совбез ООН незамедлительно ввел пакет жестких санкций. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по США, а глава Белого дома Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта.