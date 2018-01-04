Мощный взрыв прогремел в мечети в Нигерии

Новости Нигерии. В ходе утренней молитвы смертник проник в здание в городе Гамбору штата Борно и привел в действие взрывное устройство. Погибли не менее 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мечети вслед за этим произошел пожар.