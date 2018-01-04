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Мощный взрыв прогремел в мечети в Нигерии

04 января 2018 09:37
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Новости Нигерии. В ходе утренней молитвы смертник проник в здание в городе Гамбору штата Борно и привел в действие взрывное устройство. Погибли не менее 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел в мечети в Нигерии-1
Мощный взрыв прогремел в мечети в Нигерии-2

В мечети вслед за этим произошел пожар.

Мощный взрыв прогремел в мечети в Нигерии-4

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял, однако местная полиция уверена, что это дело рук экстремистской группировки «Боко харам».

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