В Боливии в результате лобового столкновения автобуса и грузовика погибли 6 человек

Новости Боливии. Крупное ДТП в Боливии унесло жизни 6 человек, 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в провинции Чапаре лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.