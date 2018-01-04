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В Боливии в результате лобового столкновения автобуса и грузовика погибли 6 человек

04 января 2018 09:27
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Новости Боливии. Крупное ДТП в Боливии унесло жизни 6 человек, 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Боливии в результате лобового столкновения автобуса и грузовика погибли 6 человек-1

Инцидент произошел в провинции Чапаре лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

В Боливии в результате лобового столкновения автобуса и грузовика погибли 6 человек-4

Напомним, похожее ЧП случилось на серпантине в Перу. Тогда погибли более 50 человек. 

В Перу столкнулись автобус и грузовик: все пассажиры погибли

# Фотофакт # Авария в Боливии

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