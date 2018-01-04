В Боливии в результате лобового столкновения автобуса и грузовика погибли 6 человек

Новости Боливии. Крупное ДТП в Боливии унесло жизни 6 человек, 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. Крупное ДТП в Боливии унесло жизни 6 человек, 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в провинции Чапаре лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Напомним, похожее ЧП случилось на серпантине в Перу. Тогда погибли более 50 человек.
В Перу столкнулись автобус и грузовик: все пассажиры погибли