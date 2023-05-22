СМИ: премьера Украины Шмыгаля могут отправить в отставку

Стать во главе правительства Украины в ближайшее время может вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.

Издание отмечает, что источники во фракции «Слуга народа» не сообщают о причинах возможного увольнения нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. Его дальнейший карьерный путь при таком раскладе также неизвестен. Сообщается, что после расширения полномочий Федорова кабинет министров заявил о логичности таких перестановок: это шаг в дальнейшей работе и развитии инновационного государства, в котором ценнейший капитал – это люди. В марте назначение Федорова поддержали 311 депутатов и возможность получения им должности премьера может быть вполне реальной.