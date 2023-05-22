Прямой эфир

СМИ: премьера Украины Шмыгаля могут отправить в отставку

22 мая 2023 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стать во главе правительства Украины в ближайшее время может вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на агентство УНН. 

Издание отмечает, что источники во фракции «Слуга народа» не сообщают о причинах возможного увольнения нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. Его дальнейший карьерный путь при таком раскладе также неизвестен. Сообщается, что после расширения полномочий Федорова кабинет министров заявил о логичности таких перестановок: это шаг в дальнейшей работе и развитии инновационного государства, в котором ценнейший капитал – это люди. В марте назначение Федорова поддержали 311 депутатов и возможность получения им должности премьера может быть вполне реальной.  

# Международная политика # Денис Шмыгаль # Михаил Федоров

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер Польши отверг требования Володина о возмещении расходов СССР на восстановление республики
22 мая 2023 10:28

Премьер Польши отверг требования Володина о возмещении расходов СССР на восстановление республики

Видео, от которого захватывает дух! В Боливии прошли гонки на горных велосипедах
22 мая 2023 09:57

Видео, от которого захватывает дух! В Боливии прошли гонки на горных велосипедах

В Маниле произошёл пожар в историческом почтовом отделении. Ущерб – 5 млн долларов
22 мая 2023 09:56

В Маниле произошёл пожар в историческом почтовом отделении. Ущерб – 5 млн долларов