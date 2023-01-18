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СМИ: Киев пойдёт на мирные переговоры только с разрешения США

18 января 2023 10:00
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Готовность к предметным переговорам по урегулированию кризиса появится у Киева только в том случае, если США примут соответствующее решение. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете «Известия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: Киев пойдёт на мирные переговоры только с разрешения США-1

По мнению политика, «позиция [Киева – прим. ред.] абсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же Зеленский выступает за проведение переговоров на базе ООН, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов. Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров».

При этом экс-премьер указал на то, что представители Запада официально заявляют о готовности продолжать поставки вооружений Киеву.

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# Международная политика # Николай Азаров # Владимир Зеленский # Фотофакт

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