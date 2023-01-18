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Население Китая сократилось впервые за 60 лет

18 января 2023 08:21
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Новости Китая. Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Уровень рождаемости в стране достиг рекордно низкого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Китая сократилось впервые за 60 лет-1

В 2022 году население страны составило 1 миллиард 411 тысяч человек. При этом смертность тогда впервые превысила рождаемость. Интересно, что в правительстве предвещали демографический кризис, тем не менее повлиять на ситуацию не смогли. В связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин назвал повышение рождаемости приоритетным направлением.

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# Статистика # Новости Китая # Фотофакт

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