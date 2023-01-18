В Швейцарии растёт число безработных

Новости Швейцарии. Безработным швейцарцам советуют освоить новые профессии. Работать по специальности сейчас вряд ли получится, несмотря на то, что в стране десятки тысяч свободных вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но безработица и огромное количество свободных мест в альпийской стране вполне привычно сосуществуют. Так, согласно последним отчетам, в Швейцарии насчитывалось более 100 тысяч вакансий. При этом граждан, которые ищут работу, примерно столько же. Тем не менее найти профессию по душе швейцарцы не спешат. Во-первых, выплаты по безработице в стране довольно щедрые: 70 % от средней заработной платы. А во-вторых, нередко встречаются географические и языковые несоответствия.