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Один из последних Bayraktar ВСУ сбит на Кинбурнской косе

19 июля 2023 08:49
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На Кинбурнской косе ликвидирован один из последних беспилотников Bayraktar ВС Украины. Об этом проинформировал заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум, пишет РИА Новости.

Разведывательный дрон собирал информацию о перемещении личного состава российской стороны. По словам военнослужащего, БПЛА был сбит во вторник, 18 июля.

Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области. По итогам референдума в сентябре прошлого года вместе с Херсонской областью стала частью Российской Федерации.

# Международная политика

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