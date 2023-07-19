Один из последних Bayraktar ВСУ сбит на Кинбурнской косе

На Кинбурнской косе ликвидирован один из последних беспилотников Bayraktar ВС Украины. Об этом проинформировал заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум, пишет РИА Новости.

Разведывательный дрон собирал информацию о перемещении личного состава российской стороны. По словам военнослужащего, БПЛА был сбит во вторник, 18 июля.

Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области. По итогам референдума в сентябре прошлого года вместе с Херсонской областью стала частью Российской Федерации.