Звуки взрывов слышны в Крыму, где в Кировском районе горит военный полигон

Звуки взрывов раздаются в Кировском районе в Крыму, где случился пожар на военном полигоне, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что дороги к месту чрезвычайного происшествия перекрыты оперативными службами. Оперативный штаб развернут в ближайшем населенном пункте от места пожара – в селе Кринички.

Как ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, из четырех населенных пунктов, которые расположены в близости от горящего полигона, эвакуируют свыше двух тысяч жителей. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Глава республики также информировал, что помощь в тушении пожара не понадобится: регион справится своими силами с ближайшие сроки.