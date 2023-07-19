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Звуки взрывов слышны в Крыму, где в Кировском районе горит военный полигон

19 июля 2023 07:54
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Звуки взрывов раздаются в Кировском районе в Крыму, где случился пожар на военном полигоне, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что дороги к месту чрезвычайного происшествия перекрыты оперативными службами. Оперативный штаб развернут в ближайшем населенном пункте от места пожара – в селе Кринички.

Как ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, из четырех населенных пунктов, которые расположены в близости от горящего полигона, эвакуируют свыше двух тысяч жителей. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Глава республики также информировал, что помощь в тушении пожара не понадобится: регион справится своими силами с ближайшие сроки.

# ЧП # Сергей Аксенов

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