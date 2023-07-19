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В Пакистане террорист-смертник подорвал себя у машины погранкорпуса

19 июля 2023 07:55
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Новости Пакистана. Теракт в пакистанском Пешаваре. По данным полиции, смертник подорвал себя у машины военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане террорист-смертник подорвал себя у машины погранкорпуса-1

Для этого было использовано самодельное взрывное устройство. Двое, в том числе нападавший, погибли. Шестеро служащих получили ранения. Целью была машина пограничного корпуса, считают правоохранители. Ответственность за взрыв уже взяла на себя местная террористическая группировка. Полиция продолжает работу на месте ЧП.

# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

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